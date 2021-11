Trucos para gastar menos en luz

En los meses más fríos, la calefacción supone el 50% de los gastos por lo que requiere que prestes atención a este tema. Si tus puertas y ventanas no están bien aisladas, pon burletes para evitar las pérdidas de calor. Además coloca válvulas termostáticas en los radiadores para regular la temperatura de cada habitación. No olvides que cada grado cuenta, porque eleva el gasto un 7 %. Anota: la temperatura aconsejable es de entre 19 a 21º C durante el día, y, por la noche, es suficiente con 15 o 17º C.