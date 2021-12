Irene Rosales, implacable con Isabel Pantoja: "Que haya fallecido su madre no significa que vayamos a tener un acercamiento"

Irene le ha confesado a Emma García que en su opinión Kiko Rivera ha sido muy impulsivo : "Cuando murió la abuela Kiko se lanzó a hablar con su madre, pasó de estar meses sin contacto a querer estar con ella". Irene ha contado en 'Viva la vida' que su marido se ha llevado una gran decepción con su madre: "Kiko le ha pedido que se vean a solas, fuera de Cantora, pero ella no ha querido, las cosas no están bien entre ellos".

Irene no ha acudido a Cantora a darle el pésame a su suegra (lo hizo por mensaje, un mensaje al que Isabel Pantoja no contestó) porque la cantante tampoco estuvo a su lado como ella hubiese deseado: "Cuando mis padres murieron yo eché en falta su apoyo, el hecho de que haya muerto Doña Ana no significa que tenga que haber un acercamiento".