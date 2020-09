Sandra Barneda avanza las novedades de 'La isla de las tentaciones 2': "En una hoguera pasó algo brutal, súper fuerte"

Para Sandra, esta experiencia ha sido fuerte (dicho por ella misma) y nada más llegar al plató quiere dejar clara una cosa: “No hay nada pactado, todo es real , yo alucino, no hay nada trucado”. “En menos de 24 horas vamos a estar temblando, ya veréis”, añade la presentadora. Además, asegura que lo ha pasado mal porque no podía interactuar con los participantes.

“Las hogueras son un momento… ellos y ellas están esperando ver algo de sus parejas, tú sabes qué es lo que van a ver y te suplican con las miradas. Televisivamente es brutal , pero yo estoy allí, sentada, sin poderme levantar, me pedían que no gesticulara, que fuera neutra”, nos cuenta Sandra. Es más, nos avanza que veremos algo “brutal” y “súper fuerte” en una de estas hogueras.

Muchos se preguntan si los participantes van “con la lección aprendida” tras haber visto la primera edición y Sandra tiene respuesta para eso: “Los que venían habiendo visto el reality no sabían que en realidad iba a ser tan duro. Es mucho sufrimiento porque ves a tu pareja de una manera que nunca has visto. Pensaban que venían con ventaja pero al llegar allí lo viven y todo es diferente a como se ve en la tele”.

Como experiencia personal, la presentadora ha hecho su balance y sus reflexiones y nos confiesa que se ha dado cuenta que, en el amor, todos somos muy frágiles: “las caras no las controlas, no se pueden disimular. He aprendido que en el amor no hay corazas”.