Sandra Barneda se harta de los prejuicios contra las mujeres: "Me repatea la gracia de que la guapa es la tonta"

En ‘Viva la vida’ hemos podido ver un recopilatorio que recogía algunos de los momentos más polémicos de mundo de las Misses . Pero a la vuelta, cuando el vídeo ha terminado, Sandra Barneda ha tomado la palabra para decir lo que piensa al respecto: “Me puedo equivocar y me puede llover un aluvión de críticas pero me da igual. Porque creo que a veces el reírnos y de ridiculizar así parece que estamos ampliando la imagen de mujer objeto o mujer guapa es igual a mujer tonta”, ha sido solo el inicio de su alegato.

“Me repatea muchísimo la gracia de que la guapa es la tonta y porque una miss o una chica que se presente se equivoque o no tenga cultura, porque todos nos equivocamos, no es igual a decir que todas las misses son tontas”, ha rematado Sandra, unas palabras que han arrancado el aplauso no solo de los colaboradores, sino también de todo el público presente en el plató del programa.