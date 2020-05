Los audios de Sofía Suescun planeando vender un falso aborto, según Albalá: "Quería hacerse la víctima"

En el primero, la Suescun habla de las indicaciones que le ha dado a su madre Maite Galdeano por si le preguntan en algún plató por el tema: decir que no sabe nada y que empieza a pensar que Sofía no se lo cuenta todo.

Además, en otro podemos escuchar cuáles son las intenciones de Sofía para hacer este "montaje". “Yo nada, porque el p*** test pone que no, ¿sabes? Lo que tenía que haber dicho igual al médico era que me hice un test de embarazo y que salía preñada. No sé tío, estoy ralladísima”, decía la ganadora de ‘SV 2018’ sobre cómo afrontar esta película.