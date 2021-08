Suso niega estar con Alejandra Rubio y se declara en directo a su novia: "Nunca he estado tan enamorado"

Hace tan solo una semana, Alejandra Rubio se sinceraba en ‘Viva la vida’ sobre su relación con Álvaro Lobo: habían roto hacía semanas . Los rumores no se han hecho esperar y en estos días se ha relacionado a la hija de Terelu con su compañero de programa, Suso Álvarez.

Era concretamente Gustavo González la persona que aseguraba en ‘Sálvame’ hace unos días que entre Suso y Alejandra ha habido algo más que amistad: “ Alejandra se ha quedado muy tocada por Sus o, no han tenido nada más que un lío porque Suso no ha querido”.

A Suso le han salido los colores al hablar de su chica, Amanda, para la que solo tiene palabras de amor y agradecimiento: “De momento no vivimos juntos pero mi deseo es vivir con ella, yo no he estado tan enamorado en mi vida, es increíble.