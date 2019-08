El cariñoso mensaje de agradecimiento de Terelu a Alejandro Sanz tras la polémica de los pezones

Terelu dice que, cuando vio la portada, se quedó sorprendida y se fue a leer la entrevista por si había algo que no se había entendido: “Veo que se ha desarrollado la pregunta como yo se la he contado con sensibilidad y gratitud, como yo lo hice”. Es más, durante el programa ha querido seguir en la misma línea de agradecimiento a Alejandro Sanz por el cariñoso mensaje que la envió, y en el que le proponía hacerse un tatuaje solidario. “Que Alejandro tuviese un minuto de su vida para pensar en mi felicidad es una de las cosas más bonitas que me han pasado”, dijo Terelu, emocionándose.