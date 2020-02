Terelu se enfada y termina llorando por un comentario de Emma sobre María Teresa: "¡Es mi madre!"

Hoy Terelu ha llegado a Telecinco muy feliz porque tenía que dar una gran noticia: tiene una “nueva ilusión”. Sin embargo, tal y como ha asegurado, se ha hundido cuando Emma García ha comentado que María Teresa Campos no habla en ‘Viva la vida’ porque no cobrará por ello. La colaboradora ha querido responder y ha hecho unas duras declaraciones: “Estoy hasta el moño de ir todo el día con la manguera apagando fuegos porque yo no soy de piedra”.