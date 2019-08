Terelu no quiere responder a las críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’ y duda de que sigan siendo sus amigos

Sandra Barneda cree que las duras palabras que está recibiendo desde 'Sálvame’ podrían venir a que sus excompañeros quieran que vuelva al programa. “No lo sé, pero no sería la mejor manera”, ha dicho Terelu. “No estoy haciendo nada aquí que no haya hecho en ‘Sálvame”, ha añadido Terelu, refiriéndose a que en ambos programas ha compartido los momentos buenos y malos de su vida. “Hay gente que ha hablado que es amiga tuya”, ha apuntado Barneda. Terelu lo ha dudado: “¿Ah sí? Ya no lo sé”. Tras la publicidad ha dado más explicaciones sobre ello y dice que ella no jugaría con el trabajo de nadie: “No se lo haría ni a mi peor enemigo”.