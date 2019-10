Ylenia se arrepiente profundamente del conflicto con Kiko Matamoros

A raíz de este momento, la colaboradora reflexionó sobre el conflicto que tuvo hace unos días con Kiko Matamoros y del que no está nada orgullosa: “Me lo cuelgan por ahí y no soy capaz de verme. Digo ‘esa no soy yo”. Emma se ha mostrado muy decepcionada con ella por ese episodio e Ylenia estuvo de acuerdo: “A mí también. Tanto que me pienso que he evolucionado y luego hay momentos en que ves que sigues fuera de ti y no me gusta nada. Me falta mantener la calma en algunas situaciones”.