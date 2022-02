Ana, hermana de Yolanda, menor desaparecida: "Me llamaron para decirme que dejara de buscarla, que sería peor"

Ana, la hermana de la menor desaparecida, hace un llamamiento.

Yolanda lleva desaparecida desde el 1 de febrero y su familia está preocupada.

Una mujer llamó con número oculto a Ana para decirle que dejara de buscar a Yolanda.

Ana es hermana de Yolanda Camacho Millán, una joven de 17 años que se encuentra en paradero desconocido desde el 1 de febrero. Reconoce que ella se enteró de la desaparición de su hermana a través de un mensaje de WhatsApp del centro de menores donde habitaba y habla en directo con Emma García en 'Viva la vida' para contarnos lo que sucedió días de su desaparición.

"No sabemos dónde está pero pensamos que está en casa de alguien porque está subiendo fotos a las redes. Se hace piercing, tatuajes... no sé quién le da permisos y de dónde saca el dinero", cuenta Ana. Además, confiesa que le llamaron a través de un número oculto y "me dijeron que parara de buscarla. Se puso mi hermana y luego una señora con acento extranjero, me dijo que dejara de buscarla por el bien de ella".

Ana le hizo mil y una preguntas pero ella no quiso contestar. A la hermana lo que más le preocupa es que Yolanda padece fibrosis quística pulmonar y no tiene a mano su medicación: "Me dijo que ella tiene atendida a la niña, pero no me creo nada. tiene una enfermedad grave y están jugando con su salud, tiene que estar medicada. Toma más de 30 pastillas al día".