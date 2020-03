Los planes de Germán Arteaga dejan cuatro cadáveres a su paso en 'Vivir sin permiso'

Sin embargo, Nina acude al ginecólogo y este le confirma que está embarazada de tres meses por lo que sus cuentas no cuadran. La hermana de Carlos se presenta en casa de Mario Mendoza y el anuncia que el bebe es suyo.

Freddy pone su vida en juego para demostrar su lealtad a Germán Arteaga

Los Arteaga tienen un nuevo plan para proclamarse los reyes de Oeste. Los mexicanos crean su propio club nocturno y secuestran a mujeres del este para que trabajen como prostitutas. Una de ellas escapa y Germán se enfada con Freddy. "Me has decepcionado", confiesa al colombiano. "Mi destino está escrito en las estrellas, sé que nada me va a pasar", asegura disparándose con un revolver cargado con una única bala. "Yo también confío en mi destino", asegura Freddy imitando a su jefe y apretando el gatillo.