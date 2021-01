La proposición de Carlota Corredera a su amigo David que acaba con un “sí, quiero”

Carlota Corredera ha venido a ‘Volverte a ver’ para darle una sorpresa a su amigo David , que no ha pasado un buen año. Ha tenido que posponer su boda por culpa del coronavirus y se ha quedado sin trabajo. Pero eso la presentadora de ‘Sálvame’ ha optado por intentar animarle en el programa. “Necesita un chute de ilusión y yo estoy dispuesta a dárselo hoy”, le ha contado a Carlos Sobera.

David no tenía ni la menor idea de quién era la persona que quería sorprenderle en el programa y cuando descubrió que era Carlota no pudo evitar emocionarse. Ambos se intercambiaron elogios y bonitas palabras de amistad, pero la presentadora no iba a quedarse ahí: tenía una proposición para David que esperaba que él aceptara.