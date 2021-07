Marcos pide perdón a Laura, su entrenadora de voleibol, por no haberle agradecido su ayuda

La infancia de Marcos no fue del todo feliz, los niños no se querían acercar por la fama de su familia, su padre no le trató muy bien cuando descubrió su homosexualidad ... y en la adolescencia tuvo que ingresar en un centro de menores. Allí conoció a Laura, su entrenadora de voleibol. Y ella le cambió su vida por completo, se convirtió en una madre.

A los 18 años Marcos tuvo que abandonar el centro y Laura le dejó vivir en una segunda casa que tenía pero él no estuvo a la altura, y además se saltó las tres normas que le impuso: mantener limpia el piso, no fumar y no hacer fiestas. Debido a la pandemia, Laura se vio obligada a venderla y le pidió a Marcos que se marchara pero antes le buscó trabajo. Pero hubo un distanciamiento entre ellos.

Ahora Marcos ha venido a 'Volverte a ver' para pedirle perdón por no haberle agradecido todo lo que ella hizo por él. "Te he traído aquí porque no te mereces menos en primer lugar pedirte perdón en todo lo que te fallado agradecerte todo lo que has hecho por mí, me has hecho sentirme como uno más en tu familia. Me encantaría recuperar esa relación que teníamos a lo más parecido a una madre y a un hijo. Lo siento muchísimo, gracias por todo y te quiero muchísimo", le ha dicho Marcos.