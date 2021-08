María Ángeles quiere pedirle perdón a su hermana Rosa Mari.

María Ángeles quiere retomar la relación con su hermana Rosa Mari, que se rompió cuando la invitada se casó por segunda vez: “Ella me decía que la relación no era buena, no le hice caso, empezamos a discutir y decirnos cosas muy duras. Me arrepiento y quiero pedirle perdón”, reconoce. Se echaron cosas en cara y dejaron de hablarse.

Ya en su momento, María Ángeles intentó retomar la relación con su hermana, pero ella no quiso. Con el tiempo han conseguido mantener una relación cordial, pero María Ángeles quiere dar un paso más, recuperar su cariño, y por eso acude a ‘Volverte a ver’.

“Te necesito en mi vida. Quiero que me perdones porque me aparté de mi familia, y lo que te dijo no te lo tenía que haber dicho, me arrepiento muchísimo, quiero que volvamos a retomar la relación de hermanas. Te hecho mucho de menos y te quiero mucho”, ha sido el mensaje de María Ángeles a su hermana.

La fría reacción al mensaje de su hermana

“Lo que pasa es que son muchas cosas y soy muy rencorosa. A buenas, todo, pero cuando me hacen daño… Pero bueno, es mi hermana. La relación que tenemos es justita, por mi madre. Creo que se han portado mal conmigo y me ha dolido mucho. He querido lo mejor para mis hermanos pero ellos para mí, no”, es la primera reacción de Rosa Mari.