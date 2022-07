David Bisbal se sincera como nunca antes: "Llegué a pensar que el amor no estaba hecho para mí"

David Bisbal le ha reconocido al periodista que llegó a pensar que el amor no estaba hecho para él : "Rosannita llegó en el momento indicado, cuando yo ya pensaba que iba a ser como uno de esos muchos artistas que hay casados con la música, porque buscaba el amor y no lo encontraba".

Precisamente Rosanna Zanetti , junto a sus tres hijos, han sido lo mejor que le ha ocurrido al cantante durante estos 20 años: "Ellos son lo mejor que me ha ocurrido en la vida, he sido un padre que ha estado muy implicado en su vida, he ido yo personalmente a buscarles al colegio, a llevarles, porque es algo que no por el hecho de ser artista te tienes que perder".

Aunque en estos 20 años David Bisbal ha conocido las mieles del éxito también ha descubierto la peor cara de la fama, y es que hay algo que el almeriense continúa sin llevar bien. Bisbal no termina de acostumbrarse a la idea de que la prensa pueda "perseguir" a su familia o los comentarios que se puedan hacer de él: "Eso es lo que peor he llevado, mis padres son dos personas mayores y lo pasan mal cuando se dicen determinadas cosas de su hijo".

Aurelio Manzano le ha lanzado a David una pregunta para la que el cantante no ha tenido que pensar la respuesta: ¿le gustaría que sus hijos fuesen artistas? Aunque el cantante no sabe si le gustaría o no, lo que tiene claro es que estaría a su lado: "No sé si me gustaría, pero si llega el momento en el que eso ocurre yo les apoyaré al máximo, pero que sepan que es un mundo muy duro".