Toñi Moreno, tras el reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez: "Ella se fue hecha polvo"

Las impresiones de Toñi Moreno tras entrevistar a Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

Toñi Moreno: "Si Yulen no entiende la relación entre Anabel y Omar, que se lo haga ver".

Toñi Moreno reconoce que le dio mucha pena ver a Anabel y Omar llorando.

Toñi Moreno fue testigo indiscutible de todo lo que se vivió en el plató de ‘Déjate querer’, en el que se reencontraron Anabel Pantoja y Omar Sánchez. En 'Ya es verano' hablamos en directo con la presentadora a través de una videollamada, que nos revela cuáles fueron sus sensaciones y qué fue lo que no se vio en televisión. ¿Qué piensa de lo que presenció? ¿Cómo valora la relación entre Omar y Anabel? ¿Qué le tiene que decir a Yulen?

Lo que Anabel Pantoja le decía a Toñi Moreno cuando salió de plató

Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Anabel se levantó y salió del plató. ¿Se cortó algo? Toñi lo aclara: "El programa fue grabado, pero no se tocó, era falso directo, no se tocó casi nada en la edición. Cuando Anabel ve esas imágenes se rompe por completo. Me decía ‘esto es muy duro’. Era la primera vez que se encontraba con él desde que vino de ‘Supervivientes’. Es la primera persona que ve. No se quería ir, le provocaba mucho dolor ver esas imágenes con Omar. Le sigue queriendo".

Toñi Moreno valora la relación de Anabel y Omar

Los colaboradores se debaten entre si en ese reencuentro hubo sentimientos de culpabilidad o quizás amor y Toñi se pronuncia: "Ellos no se han hecho daño más allá de lo que hemos visto, no ha habido maldad. Su relación de 4 años ha sido muy bonita. Anabel lo ha explicado, se ha enamorado de Yulen, no sabemos por dónde vamos a tirar en la vida (...). Creo que los dos están en momentos muy distintos. Omar está asumiendo que esto se ha acabado y Anabel venía con el temor de cuánto daño le he hecho. ¿Si va a haber segunda parte? Creo que no lo saben ni ellos".

Pero si algo tiene claro la presentadora es "la elegancia" de ambos a la hora de mantener su conversación: "Creo que los dos iban mentalizados para no dar una imagen fea. Creo que Omar ha sabido perdonar cosas que le han hecho daño y creo, sinceramente, que quiere lo mejor para ella. La entrevista ha impactado tanto porque había mucha verdad. Fueron elegantes porque se quieren y seguramente, detrás de cámaras se dijeron más cosas".

Las lágrimas de Toñi Moreno tras presenciar el emotivo encuentro de Anabel y Omar

Toñi se emocionó al presenciar ese momentazo y quiere aclarar por qué: "Porque me daba mucha pena, porque tú no mandas sobre el amor, de quién estás enamorada… no existiría ni la poesía, ni las canciones, ni el arte. Tú no eres dueño de tus sentimientos. Anabel, si pudiera elegir, ella no le hubiera hecho daño a Omar. Me dio pena verles sufrir. El desamor es muy jodido. Anabel se fue hecha polvo porque él le decía que no podía ser su amigo, pero es que los sentimientos son así... Se necesita tiempo.

El mensaje de Toñi Moreno a Yulen Pereira