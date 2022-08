Primeras palabras de Gloria Camila tras conocerse su participación en 'Pesadilla en El Paraíso': "Me preocupa mi padre"

Sin embargo, la colaboradora reconoce que no se va del todo tranquila precisamente por su padre: "Me preocupa que él esté bien, pero también nos viene bien que cada uno tome sus propias decisiones ".

Verónica Dulanto ha sido muy clara a la hora de preguntarle a Gloria sobre las últimas noticias que apuntan a una separación total y definitiva entre Ortega Cano y su todavía mujer, Ana María Aldón. Aunque Gloria no ha respondido abiertamente, sí que ha reconocido que ella es conocedora de la verdadera situación que existe entre ellos: "No me voy a pronunciar pero sí que sé la situación, yo con Ana María ahora no tengo relación, estamos exactamente igual que hace una semana".