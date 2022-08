Hablan los primeros testigos de la tragedia de Cullera: "Nadie nos decía lo que pasaba"

Uno de esos jóvenes que se encontraba en el recinto ha explicado para 'Ya es verano' que lo que se vivió en el Medusa fue un auténtico caos: "Comenzó a soplar el viento, todo volaba por los aires , nadie nos dijo lo que ocurría, por parte de la organización no hubo ningún comunicado, no hubo ningún tipo de evacuación organizada por nadie, la propia gente que asistía al festival fue la que decidió salir de allí como pudo ".

"Lo primero que recuerdo fue un viento enorme que se levantaba y con muchísima arena, comenzaron a sonar los silbatos y la gente empezó a correr despavorida pero sin saber a dónde ir, no todas las salidas de emergencia estaban disponibles, no nos dejaban acceder a ellas, íbamos todo directos como hacia un embudo, tuvimos sensación de no saber lo que había pasado, solo veíamos cosas caer y escuchábamos gritos (...) Se paró la música, nadie dijo nada por megafonía, quitaron las luces y nadie sabía lo que pasaba".