Ana María Aldón reacciona al enfado de Ortega Cano y responde: "Ya no espero ni que luche por mi matrimonio"

Ana María reacciona a las polémicas palabras de Ortega Cano: "Le pido perdón".

El tenso encuentro entre Ana María Aldón e Iván Reboso por la información que él posee.

La mujer de Ortega Cano responde a las preguntas de los colaboradores de 'Ya es verano'.

Ortega Cano se rebeló contra su mujer, Ana María Aldón, al decir que le parecía “muy fuerte” y “fuera de lugar” que hablara de él. El torero contestó, de esta manera, ante las intervenciones de su mujer en ‘Ya es verano’ y ahora ella responde a sus palabras y a las dudas de los colaboradores, que sientan uno a uno junto a ella para que conteste a sus preguntas.

Ana María Aldón: “No vengo a hacer daño a mi marido”

Paloma Barrientos ha sido la primera en preguntar a Ana María: “¿Todo esto te merece la pena, alargar esta situación?”. Aldón responde: “Me estás culpando a mí de la situación. No me merece la pena el sufrimiento de nadie. Te agradezco que defiendas a mi marido porque sé que le quieres, yo también le quiero. No vengo a hacerle daño. Eso no quita que, para defenderle, me tengan que vapulear a mí, y culparme”.

Ana María Aldón: “A veces es mejor irse para que te echen de menos”

Antonio Rossi también ha preguntado a Ana María. “Has dicho que has tirado la toalla, pero siempre hay esperanzas. ¿Cuál sería ese primer paso que tendría que dar José para encauzar la situación?”, era su pregunta. “Aconséjame tu, cuál es el buen camino. A veces es mejor irse y que te echen de menos a estar y no significar nada. Con mi marido es con quien menos problemas he tenido, cosas de pareja…

… Pero cuando entran terceras personas malmetiendo o diciendo mentiras con intención de hacer daño, ahí no puedo hacer nada. Llevo años capeando temporales pero llega un momento en el que no. No voy a cambiar a nadie ni le pido a nadie que cambie por mí. No espero ni que luche por mi matrimonio. Solo espero sanarme”, es su respuesta.

Ana María Aldón y lo que le ha “torturado” durante meses en televisión

Alexia Rivas también se ha sumado a estos cara a cara entre colaboradores. “¿Qué te parece que, incluido tu marido, todos puedan hablar y expresarse, nadie se lo replique y, cuando tú hablas se te hace un aquelarre?”, pregunta. “No lo sé, no lo entiendo y eso me ha torturado y me ha hecho caer como caí. No entendía por qué todos podían hablar y yo no, y lo hacía desde el respeto”, responde Aldón.

Ana María Aldón se enfrenta a Iván Reboso y sus informaciones

El momento más tenso se ha vivido junto a Iván Reboso. "¿Estás al corriente de lo que sucedió el domingo pasado en tu casa, cuando Ortega Cano llamó a sus hermanos y les dijo que no podía más y de la ansiedad tuvo que ir el cerrajero a abrir la puerta?", le ha preguntado. Aldón se ha mostrado enfadada: “No estoy al corriente, no sé qué paso, si se le olvidaron las llaves, como es habitual, al igual que te hayan dado información errónea, como también es habitual”. Ana María e Iván viven un tenso encuentro.

Ana María Aldón reacciona a las palabras de Ortega Cano: "Le pido perdón"

Más tarde, tras ver el vídeo de Ortega Cano enfadado, Ana María reacciona: "Y a mí me han parecido fuerte muchísimas cosas. No sé a qué se refiere cuando dice eso de ‘hablar así de su marido’, porque yo hablo bien siempre de él. Si le ha molestado le pido perdón, no lo he hecho con ninguna intencionalidad y sin darme cuenta de que le haya hecho daño, pero vamos... es una cosa que se ve venir, es obvio, llevamos meses así y es una realidad. Insisto, no vengo a hablar mal de él ni me gusta que hablen mal de él".

Ana María responde al duro ataque de Rosa Villacastín