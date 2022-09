Gloria Camila se disfraza y escucha lo que la gente opina de ella y su familia: "Solo busca el dinero"

Aleja a todo lo que se estaba viviendo en el plató de 'Ya es verano' ( su padre ha llamado en directo para advertir a Ana María Aldón) , Gloria Camila sale a la calle disfrazada , ¿cómo habrá llevado eso de escuchar que hablen de ella, bien o mal, y no poder responder porque debe ocultar su identidad? ¿Y qué pasará cuando, al finalizar, le diga a esas personas quién es en realidad?

Vemos a una mujer diciendo que "es una vergüenza cuando habla de los trapos sucios de la familia" y otra mujer considera que "lo único que hace es buscar el dinero". No hay duda de que hay respuestas de lo más espontáneas cuando la gente no sabe que está hablando con de la persona que tiene en frente. Pero hay de todo, y hay quien habla bien de ella. Las caras de los encuestados al descubrir la verdad no tienen precio.