Ortega Cano entra en directo y advierte a Ana María: "Estamos arrastrando a los niños"

“Lo primero quiero pedir disculpas por entrar otra vez en la televisión porque para mí tampoco es muy de gusto tener que hablar continuamente, pero tratándose del tema que están ustedes hablando a mí me gustaría poner las cosas en un equilibrio (…) Ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno, si no que todos somos regulares, en un término medio, en ese término medio está que entre la familia tenemos que llevarnos lo mejor posible, tanto la familia de ella como la familia mía, que no haya mal rollo porque la vida es muy corta y todo se acaba y no merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. (…) Si ella dice que todo está muy bien pues no es cierto porque entre ella y yo no hay diálogo, no sé si es su culpa o la mía, pero yo tengo muchos años y he pasado mucho a lo largo de toda mi vida, me gustaría estar lo más tranquilo posible, me gustaría que desde ahora tomáramos conciencia, tanto ella como yo, de que estamos arrastrando a los niños, tanto a los mayores como a los pequeños, y necesitamos una buena convivencia y comunicación para ser una familia ordenada, no desordenada como está en estos momentos. (…) Me gustaría que diéramos un giro de 180 grados todos y que si mi hija Gloria tiene un problema con ella yo trataré de solucionarlo, y lo mismo digo de los demás, que pongamos todos de nuestra parte porque la cosa se está saliendo de madre y no debemos seguir así, se trata simplemente de que haya buena armonía entre nosotros, esto es lo que quería decir y si ella quiere decir algo más que lo haga”.