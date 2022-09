Todo ha comenzado con una broma. Ana María se compromete a hacer una guardia junto a Sergio Garrido , paparazzi que se encuentra en plató junto a ella. Aldón dice saber cómo va la cosa, que no es novata en este medio, y es cuando cuenta lo que le sucedió.

“Lo que no entiendo es cuando voy a centro comercial, que está prohibido fotografiar. Tú puedes hacer fotos con tu móvil, pero un profesional no”, añade Ana María. “Me dirigí a él y le dije ‘aquí dentro no’. Este señor, en vez de decirme ‘perdona, me voy’, me dijo ¿ahora qué eres tú, abogada?”