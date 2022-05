Gloria Camila echa en falta más "amor" en el encuentro de Ortega Cano y Ana María Aldón: "Cinco minutos antes le estaba dando un abrazo a Jorge Javier"

“Soy muy sincera siempre” , así ha comenzado la colaboradora y explica cómo le pareció la actitud de Ana María con su padre: “Veo un superabrazo a Jorge Javier Vázquez y luego, a su marido que va plató, que yo le había dicho que no fuese, él decidió ir porque quiso apoyarla y sabía el trabajazo que había detrás. Él va para darle un ramo de flores, por eso no se sentó delante ni nada”.

Gloria explica que su padre solo quiso estar allí junto a su mujer: “No se sienta donde estar la pasarela, no quiere ser el protagonista, él va porque el programa también se lo pide, le felicitó y se fue”. Aunque no ha hablado con él de cómo se sintió en este momento: “No lo he hablado con él, de verdad. Le he llamado y le he dicho: ‘Qué guapo estabas, has estado el tiempo que estabas y muy bien”.