El tenso enfrentamiento entre Rocío Flores y Alexia Rivas: "Estás aquí por Merlos"

Rocío Flores y Alexia Rivas han protagonizado un tenso cara a cara en el plató de 'Ya son las ocho' . Alexia Rivas ha querido responder a una serie de palabras que la nieta de 'La más grande' dijo sobre ella: "Antes de comenzar este vídeo, quería comentar una cosa, si no me parece ridículo estar en plató dos personas que se han dicho cosas a través de televisión, prefiero decirlo a la cara porque además era en tema Supervivientes'", ha advertido Alexia mirando a Rocío Flores.

"Te escuche en 'El programa de Ana Rosa' decir que yo criticaba a Olga porque me convenía. He sido crítica con muchísima gente y no creo que Olga me haya servido para fichar ni por ‘Ya es mediodía’, ni ‘Ya son las ocho’, ni para presentar ‘Infiltrados en Honduras’, hacer ‘Sobreviviré’ o estar de colaboradora en ‘Supervivientes’ todos los días", comenzaba diciendo. "Yo no sé porque hacéis vosotros las cosas, a lo mejor se cree el ladrón que todos son de su condición, pero yo desde luego lo intento hacer con toda la profesionalidad".