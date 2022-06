Rocío Flores carga contra Ana María Aldón: "Esa portada se la podría haber ahorrado"

Ana María Aldón ha dado unas polémicas declaraciones a una conocida revista que no han pasado inadvertidas para nadie: “Nunca he tenido una crisis de ‘me voy a separar’. Puedo tener un disgusto, pero por tonterías. Nuestra relación es fuerte, hemos superado muchas malas etapas", comienza diciendo sobre su marido.

La diseñadora no ha tenido reparos en hablar sobre Gloria Camila Ortega: "Todos los que se meten en un matrimonio se meten en un terreno que no es el suyo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Los comentarios de Gloria me dan más pena por mi marido. Yo a él el cariño se lo demuestro a su lado. Yo no puedo hacer nada con lo que dice la hija de mi marido; si alguien puede hacer algo, que lo haga él. Mi hija no critica a mi marido. Si lo hace, yo se lo digo a mi hija".