Alexia Rivas revela más datos sobre los robos de Olga Moreno en 'SV': "Me molesta que no lo reconozca"

Alexia Rivas destapó los robos de Olga Moreno en 'Supervivientes'

"Yo también robé, pero lo digo", asegura la reportera

Gloria Camila defiende a Olga Moreno

Durante la gala de 'Supervivientes', Alexia Rivas delató a Olga Moreno y aseguró que la malagueña robó alimentos en su edición. "Olga y Lara robaban latas y no decíamos nada", contaba la reportera. "Eso lo dices tú, yo nunca he robado. Estarías en otra edición, a parte creo que no estabas con nosotros, estabas en el barco", se defendía la ex de Antonio David Flores. La periodista seguía en sus treces y aseguraba que se lo habían contado.

En 'Ya son las ocho', Alexia ha dado más datos sobre los robos de su compañera. "Estábamos hablando de robos y yo dije que todos allí robábamos porque no estábamos muriendo de hambre. Salió esa anécdota y no fue para darle un hachazo. Cuando llegaban las latas que eran semanales, ellas las cogían y nos dejaban con menos", ha comenzado diciendo.

"No sé porque se empeña en negar cosas que sabe todo el mundo. En vez de seis latas, teníamos cinco latas", explicaba Rivas. "¿Pero estabas allí o te lo han contado?", ha querido saber Antonio Rossi. "Yo sé en quien confiar. Y teniendo en cuenta los antecedentes de Olga, porque la he visto negar cosas que yo he visto con mis propios ojos…", dejaba claro ella.