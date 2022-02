"Quieren desviar el foco hacía Omar para no hablar de otras cosas de la relación", se defiende la tertuliana. "Sobre lo que dicen que Omar me defiende a mí y a ella no, no sé de qué me tiene que defender. Igual es que Anabel le habla mal de mí. De todas formas es normal que me defienda porque tenemos una gran amistad. Hemos sido leales el uno al otro y nunca nos hemos traicionado".