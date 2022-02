Alexia Rivas y Rosa Benito han protagonizado un tenso enfrentamiento en 'Ya son las ocho'. Los colaboradores hablaban sobre el testamento de Rocío Jurado. La tertuliana no entendía las molestias de la familia con la repartición de la albacea y Rosa Benito ha intentado explicárselo de una manera que a ella no le ha gustado nada.

"Oye Rosa no hace falta que me hables con esa condescendencia. Sinceramente me parece que me estás hablando con condescendencia y tendré 29 años pero no soy gilipollas y estoy aquí en las mismas condiciones que todos", se ha quejado la ex superviviente.