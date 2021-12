Amador Mohedano entra por teléfono y recuerda con Rosa Benito sus mejores recuerdos al lado de Rocío Jurado: "Me emociono"

"La voz tuya hoy era muy importante recordando a tu hermana, esa personas que fue tanto para nosotros", así ha querido iniciar la conversación con él Rosa Benito cuando ha descolgado el teléfono y él ha explicado cómo se ha sentido al ver el programa especial para su hermana: "Me emociono al ver tantas imágenes, la mayoría las he hecho yo con ella, no ha sido nada fácil. A nuestra familia no nos hace falta el dinero para que estemos en un homenaje para Rocío Jurado".