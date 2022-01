Rosa Benito no ha escapado de la sexta ola del coronavirus. La colaboradora ha dado positivo y se encuentra confinada en su casa. "La verdad es que estoy bien, no tengo ningún síntoma raro. Es como una gripe. Es verdad que tengo como el pecho cargado, pero no he perdido el olfato ni el gusto", cuenta la expeluquera de Rocío Jurado.

"Llevaba dos días con un dolor de cabeza muy grande, pero de normal tengo mucha jaqueca entonces tampoco lo achacaba a eso. El viernes me hicieron la prueba en Telecinco y me dio negativo. Hoy como tenía mucho catarro me he hecho un antígeno y me ha dado positivo", explica Benito.