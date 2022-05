El titular es: " A mí familia la han destrozado ”. También va a contestar a cosas que no han tenido respuesta como por qué ha seguido luchando por su matrimonio hasta que vio la portada en la que aparecía Antonio David con Marta", cuenta el colaborador.

"Me sorprendió verla risueña, incluso bromeando sobre su situación, pero me di cuenta más tarde que era de cara a la galería, porque no se encontraba bien. Al minuto de empezar la entrevista, cuando pronuncia la palabra 'separación', rompe a llorar, y ella misma se sorprende porque dice que pensaba que estaba fuerte para enfrentar esta entrevista", detalla.