Gloria Camila Ortega e Iván González fueron compañeros en 'Supervivientes' de José Luis Losa. Aunque la hija de 'la más grande' ha reconocido que en el concurso no se llevaban muy bien, ha explicado que en España forjaron una gran amistad. "Fue con el que más enfrentamientos tuve, pero me acuerdo de que en la fiesta le pedí perdón por el concurso, le di la enhorabuena por ser ganador. Después hablábamos por WhatsApp. Cuando aquí hablamos de mí canción favorita de mi madre, él me dijo que la de su mujer era la de ‘Algo se me fue contigo’, cuenta.