Por otra parte, Gloria Camila ha negado que sepa nada de una ruptura de Rocío Flores y su novio Manuel. "Yo cuando lo he dejado soy la primera que he intentado evitar responder y esperar a cuando esté bien. Como ella trabaja en la misma cadena, pues que haga las aclaraciones cuando quiera. Yo no he hablado con Rocío de este tema. Le pregunté en su momento y no he podido sentarme a hablar con ella del tema pero lo haré. Esta semana también estará ella en 'El programa de AR' y podrá hablar", decía.