Sin embargo, otros miembros de su familia invitados al homenaje se negaron a ir, como fue el caso de Gloria Camila, que dejaba caer en ‘Ya son la ocho’: “Estoy segura de que si mi hermana no hubiese cobrado, a lo mejor esos contenedores no se abrirían”.

En el plató del programa, Gloria pedía que no se la criticara por no asistir al homenaje: “Vamos a ser justos y a no machacar, no haber ido no significa querer menos o querer más”.