Mucho se ha cuestionado si Rocío Carrasco ha cobrado o no por participar en el homenaje que ‘Sálvame’ ha dedicado a Rocío Jurado, entre ellos su hermana, Gloria Camila. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabra en el programa para zanjar los rumores: “No cobró absolutamente nada”.

Ni Gloria Camila ni nadie más de la familia Mohedano asistió al homenaje. Ella aclaraba que no lo hubiera hecho ni aunque le hubieran pagado, pero cuestionaba la motivación de Rocío Carrasco: “Aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje” (...) “Estoy segura de que si mi hermana no hubiese cobrado, a lo mejor esos contenedores no se abrirían”.