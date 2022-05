Gloria Camila Ortega también ha querido pronunciarse sobre si cree a Marta Riesco cuando dice que Rocío Carrasco la llamó por teléfono para hacerle una oferta profesional. ¿Cree a la periodista? ¿O piensa que la que no cuenta la verdad es su hermana?

“Aunque la llamada fuese de vacile y mi hermana estuviera a dos metros, me parece una manera de provocar y generar polémica”, aseguraba Gloria Camila de Luis Pliego. “Yo no hablaría de un homenaje a mi madre juntando a la persona que está con el hombre al que estoy denunciando públicamente, no le veo la gracia”, añadía.