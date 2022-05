La ex gran hermana no se pierde ni un ‘sarao’ y ha sido una de las muchas famosas que ha querido disfrutar de la Feria de Abril. Un evento que ha sido una auténtica pasarela de trajes flamencos y para el que Amor Romeira ha elegido una pieza muy original.

La que fuera concursante de ‘GH 9’ ha lucido un vestido de color blanco y con transparencias, algo que ha llamado mucho la atención de los colaboradores de ‘Ya es mediodía’. La presentadora ha querido saber qué cree que opinaría Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera de su vestido y la ex gran hermana ha lanzado un dardo brutal contra ella.

“Ella es muy carca y muy antigua. Ya me la encontré en 2019, cuando yo llevaba un traje negro de transparencias, y me miró fatal… Pero Fran Rivera me saludó”, decía Amor Romeira con risa maliciosa. “Yo voy así porque un diseñador ha hecho esta propuesta y yo tengo el valor de ponérmela”, aseguraba.