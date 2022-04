Sigue Telecinco EN DIRECTO

Olga Moreno ofreció una exclusiva hablando de la traición de Antonio David

"Rocío no está coaccionada por su padre", explica

Gloria Camila ha reaccionado en 'Ya son las ocho' a la exclusiva de Olga Moreno. En primer lugar, la colaboradora asegura que se entera de la entrevista el día que sale. "Me enteré el día que salió. Rocío me dijo que no le había decepcionado lo que haya contado o hecho, si no la manera en la que ha gestionado la manera de decírselo a ella. Entiendo su decepción porque ella al final la considera una íntima amiga, además de la expareja de su padre", cuenta.

"Estoy de acuerdo en que Olga está en todo su derecho de hablar y hacer una entrevista cunado le de la gana. Solo se ha quejado Rocío. No he visto a Antonio David decir nada. Rocío no está coaccionada por su padre, tiene su propia opinión", deja claro la hija de 'La más grande'.

Rocío Flores: "No tengo nada en contra de Olga"

De la misma manera, Rocío explicó en nuestro programa qué era exactamente lo que le había molestado de Olga. "No le voy a quitar a lo que tenga razón en esa entrevista, es el hecho de no haberme comentado a mí nada. Siempre hemos estado muy unidas, Al igual que cuando he tenido que hablar con él le he dicho lo que tenía que decir, me parecía honesto decir esto", detalla.