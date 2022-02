Gloria Camila tiene algo que decirle a Paloma García Pelayo.

Gloria se muestra firme contra Fidel Albiac: "Yo hablo de mis vivencias".

Gloria Camila Ortega está muy expectante por la emisión de 'Montealto' y visita 'Ya son las ocho' para decir si se reitera en lo que dijo de Fidel Albiac y para responder a Paloma García Pelayo, que se ha mostrado muy crítica con ella y Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'.

Gloria Camila habla sobre Fidel Albiac

¿Le ha sorprendido a Gloria cómo se refirió Rocío Flores a Fidel? "Me sorprendió porque no sabía que lo iba a hacer, pero dice una verdad como un templo. Si es válido lo que dice alguien sobre sus videncias, también es válido lo que cuentan otros sobre sus propias vivencias, aunque contrasten".

Suelen decir de ellas dos que "eran pequeñas y no han vivido" toda la polémica de la que hablan. Gloria responde: "Nos han dicho que estamos ciegas y mudas, me hace gracia que cuando contamos lo que hemos vivido o cómo hemos vivido, nos dice que nos han manipulado, como que nosotras no hemos vivido nada y que lo que decimos no tiene validez porque éramos niñas. Cuando hablamos es porque lo sabemos y lo vivimos, y nadie nos va a decir si es verdad o no".

"Yo a Fidel no le pido explicaciones, solo lo pongo sobre la mesa recordar cómo se refirió a mi en un momento. Al resto le he pedido explicaciones y también he dejado de hablarme con mucha gente", añade. Muchos han puesto en tela de juicio si tanto esto como el hecho de que Fidel les echara de Montealto sea verdad, sobre todo Paloma García Pelayo. Gloria tiene algo que decir al respecto.

Gloria Camila responde a Paloma García Pelayo

"Me dijeron que era Fidel quien llamaba, sé por qué lo hizo, a ver si quien no tiene conocimiento soy yo... La gente nunca da nombres ni dice las cosas claras y cuando yo lo hago es porque lo sé a ciencia cierta, no hace falta que me lo diga Paloma o cien Palomas. Yo lo he vivido todo. Para mi es más válido lo que me diga mi padre que lo que diga Paloma, que se lo han contado".