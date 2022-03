Igor Chumak, voluntario ucraniano: "No vamos a dejar nuestro país, vamos a luchar como podamos"

"¿Estás preparado para luchar por tu país? ¿Cómo lo estás haciendo?", ha querido saber Sonsoles Ónega. "Yo tengo armas pero no las llevo conmigo. Yo estoy preparando a gente, equipos que pueden ayudar con comida. Aquí tenemos soldados que nos van a defender. Vamos a luchar como podemos. Yo ahora estoy hablando un poco cansado en este día, pero estoy muy bien, muy fuerte, no voy a parar, vamos a ser más y más. Estamos fuertes, pero estamos cansados hoy. Los ucranianos no van a escapar, nadie va a dejar su ciudad. La gente no va a salir, va a ayudar como puede", deja claro.