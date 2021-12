María José Campanario y Jesulín de Ubrique han anunciado que esperan su tercer hijo en común. La odontóloga cogió el teléfono a 'Ya son las ocho' y habló en exclusiva con los colaboradores del programa. "Para nosotros es una bendición y solo queremos que salga sano. Nos da igual si es chico o chica, de verdad", cuenta. "Sonsoles guapa he visto tu mensaje pero no he podido contestar", le ha dicho a la presentadora", le dijo a la presentadora.