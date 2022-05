Marta Peñate destapó el tonteo de Tania Medina con un actor

Rocío Flores desmintió que el intérprete fuera amigo de Iván González

Iván González habla de su relación con Iván Pedraja en plató

Rocío Flores aseguró en 'Tierra de nadie' que Iván González no era amigo de Iván Pedraja. "Punto número uno, si a Alejandro se le llegase a comentar el tema del jacuzzi que sacó Iván el otro día, le puedo decir a Alejandro que por esa parte se puede quedar muy tranquilo porque su novia Tania no es la persona que invita al actor al jacuzzi", desvelaba la hija de Rocío Carrasco.

"En segundo lugar, quiero dejar claro que Iván no tiene una relación de amistad como tal con este actor. De hecho, me consta que han hablado luego y se han sentido bastante molestos. También me consta que esta persona le ha dejado de seguir en redes sociales después de todo lo que ha dicho, no tienen relación ninguna y, por último, me gustaría dejar claro que esta persona no quiere saber absolutamente nada de esto, quiere dedicarse a su trabajo. Esta persona no autoriza a Iván a hablar en su nombre", comentaba la colaboradora.

En 'Ya son las ocho', Iván González ha destapado al actor. "A Rocío la voy a dejar a un lado porque ha sido una trasmisora, ha sido utilizada como lo fui yo. Adrián está encantado con todo esto. Me llamó por teléfono, hablamos también por Instagram. Él me decía cuenta esto, cuenta lo otro, cuenta aquello, pero intenta por favor que no se nota y hazlo como si una tercera persona te lo estuviera contando", cuenta.