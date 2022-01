Marta Riesco y Antonio David Flores han hecho pública su relación. Como no podía ser de otra forma, la colaboradora de 'Ya son las ocho' ha concedido una entrevista a Sonsoles Ónega para hablar en profundidad del momento que atraviesa. La presentadora ha querido saber qué le dijo la madre de la reportera cuando se enteró de su historia de amor con el padre de Rocío Flores.

"Al final las madres esperan que sus hijas estén con las personas que ellas consideran que están idealizados. Cuando yo le estaba contando la realidad de lo que estaba pasando al principio me dijo: ‘no, quítatelo de la cabeza te va a traer muchos problemas", explica Marta.

"Hoy me ha dicho una cosa que me ha emocionado. Me ha dicho que estaba orgullosa de mí porque he hablado con el corazón. Lo único que mueve el mundo es el amor y si no lo intentamos no habrá valido la pena", cuenta la periodista.

Por otro lado, Marta asegura que no busca ser conocida a través de esta historia. "Me duele muchísimo que alguien piense que hago esto por tener notoriedad. Yo no voy a negar las cosas. A veces la cabeza te dice una cosa, pero yo me he enamorado, y cuando te enamoras no atiendes a la cabeza", dice.

Marta Riesco manda un mensaje a todas las mujeres que la critican: "No estamos haciendo daño entre nosotras"

La reportera ha aprovechado para mandar un mensaje a todas las mujeres que critican su affaire con el exconcursante de 'GH VIP'.



"Es muy fácil juzgar y meterse con alguien. Entre mujeres dejemos ya de decir estas tonterías. Yo he sido súper sincera. No he hecho nada más que estar enamorada, dejar de decir ciertas coas porque nos estamos haciendo daño entre nosotras cuando deberíamos estar empoderándonos todas", pide.