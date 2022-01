Las últimas declaraciones públicas de Antonio David Flores en las que confiesa que ha engañado a Olga Moreno con Marta Riesco y un extraño movimiento en redes entre el ex de Rocío Carrasco y la periodista ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura en la pareja .

“ Esto puede afectar a la pareja porque ellos tienen un arrebato y Marta deja a seguir a Antonio David en sus redes sociales. Me cuentan que ella estuvo en vitoria muy preocupada hablando con Antonio David”, aseguraba Iván García en ‘Ya son las ocho’.

Lo que pasó es que después de una jornada muy larga en Vitoria, mi compañero Kike Calleja me dice que me quieren saludar María Patiño y Terelu. Yo sé lo que está haciendo este programa conmigo y con gente que quiero…La demanda le llegará a Anabel dentro de poco, son tres años desde la primera vez que se pronuncio sobre el tema. Se puede jugar con muchas cosas, pero no con esto”, sentencia la colaboradora.