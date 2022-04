Marta Riesco pide perdón a Rocío Flores y Olga Moreno: "Sois grandísimas mujeres"

" Aprovecho aquí para ponerme un poco más seria de lo que estaba , que ya estaba seria, sí que me gustaría decir que ayer con el fervor de la mala leche que tenía por estar escuchando a mis compañeros reírse, bajé y admití una serie de preguntas que jamás había contentado en estos meses como bien sabéis sobre Olga y sobre Rocío", ha comenzado diciendo Marta.

" Desde aquí quiero pedir disculpas porque yo no tengo que responder a ninguna de las preguntas que eme hagan sobre ellas. Mirando a cámara os pido disculpas tanto a Roció como a Olga, sois grandísimas mujeres ", ha pedido perdón Marta.

"Yo lo único, estoy enamorada, es el pecado que he cometido, solo quiero que me dejen ser feliz, que la gente me dé un respiro, que ya hemos pasado de capítulo", pedía la periodista.