Marta Riesco reconoce que le gustaría un acercamiento con Rocío Flores: "Le tengo muchísimo cariño"

" Muy bien la verdad, siendo honesta está muy bien la canción . Me gusta mucho la letra. La verdad es que canta bien", ha opinado. "Ahora que la has escuchado ¿La bailarías?", quiso saber Adriana Dorronsoro. "Sí, sí, la verdad que te puede dar subidón , además yo no tengo miedo a nada así que. Que aproveche la oportunidad y que le vaya muy bien", le ha deseado a la novia de su padre.

Marta ha agradecido las palabras de su compañera en 'Ya son las ocho'. "Lo vi desde mi casa y me lo repetí en la web porque me hizo muchísima ilusión. Yo me esperaba que no dijese nada, o algo menos animado, con menos esperanza de lo que luego yo lo vi. Me hizo muchísima ilusión, tengo que ser honesta, fue de lo que mejor me pasó ayer", cuenta.