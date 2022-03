En 'Ya son las ocho', Gloria Camila ha compartido sus impresiones sobre el show. "He visto algunos momentos en Instagram. Fue un conciertazo, todas las que cantaron, las cantantes, me pareció que lo clavaron. Siempre que sea un homenaje bonito, con cariño y con respeto no tengo ningún pero", ha asegurado.

Aunque a Gloria le hubiera gustado asistir, prefirió declinar la invitación de Mediaset. "A mí me invitó la cadena porque invita a todos los colaboradores. Decidí no ir porque al final las cosas son cómo son y creo que ir… Hubiera sido criticada igual que si me hubiera quedado en mi casa. Es una causa bonita, por la igualdad y contra la violencia de genero. Hubiera ido en otras circunstancias, pero son las que son y no puedo cambiarlas", explica.