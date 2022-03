" Me he quitado la silicona de los labios , no quería tener silicona, no quería tener un producto que no me corresponde en mi cuerpo". Después de la intervención, Sofía va a recuperar sus labios naturales aunque, como ya hemos indicado, aún necesita unos días de recuperación.

"Me he quitado un poco de grasa de la cara, una lipo de cara. No quería enseñar el resultado hasta que no estuviera toda la cara deshinchada", decía. Pero, a pesar de ello, Sofía ha concedido un segundo de primicia mostrándonos el resultado. "Ya me había quitado silicona una vez, pero tenía ganas de no tener los restos que me quedaban".