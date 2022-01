La extronista visita 'Ya son las ocho' para defenderse de las críticas: "Me borraron la foto por hace run sorteo con la intención de hacer feliz a alguna chica que tuviese complejos con su pecho", cuenta.

"Yo antes de irme a México estaba super contenta con el resultado de esta operación. Es la tercera, porque en la segunda quería aumentar el pecho y me quedaron bastante mal. Me creo un complejo porque se me creo un seroma, tuve que entrar a la semana siguiente a drenarme liquido…Tuve que operarme en 6 meses en esta tercera y estaba tan contenta de que quise hacer el sorteo porque entendía mucho a las chicas que habían pasado por algo parecido", explica la exconcursante de 'La casa fuerte'.